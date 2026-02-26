Сегодня туристы добираются до Южной Кореи через третьи страны, например, через Китай, поездка на двоих на неделю обойдется примерно в 220 тысяч рублей, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

У России и Южной Кореи есть перспективы для расширения паромных маршрутов, заявил «Известиям» посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев. Востребованность морского пути на фоне отсутствия прямого авиасообщения наглядно подтвердило возобновление рейсов между Владивостоком и корейским Сокчо. География перевозок могла бы охватить порты Мукхо и Гангнам, что особенно важно на фоне стремительного роста турпотока. По итогам 2025 года число россиян, посетивших Южную Корею, увеличилось на 30%. Мкртчян же отметил, что турпоток из России все равно находится на минимуме.