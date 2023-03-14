С 15 марта возобновится выдача всех китайских виз для иностранцев
КНР намерена с 15 марта возобновить рассмотрение и выдачу всех типов виз для въезда иностранных граждан на территорию страны, сообщает ТАСС со ссылкой на китайское посольство в США.
Планируется восстановить безвизовый въезд в несколько городов в Китае, который действовал до эпидемии коронавируса. Речь идет, в том числе об острове Хайнань. Также мера затронет пассажиров круизных лайнеров, швартующихся в Шанхае.
Отмечается, что функция виз, выданных до 28 марта 2020 года, у которых не закончился срок действия, будет возобновлена.
Как сообщалось ранее, в ближайшее время Китай намерен отменить ограничения на въезд российских туристов.
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