Китай разрешил прибывающим в страну россиянам сдавать тесты на антиген вместо ПЦР
Прибывающим из России в Китай пассажирам разрешили сдавать тест на антиген вместо обязательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в посольстве КНР в РФ.
Изменения касаются лиц, которые направляются в Китай прямыми авиарейсами из России. Новые требования были введены «в связи с изменениями эпидемической обстановки и для удобства перемещения пассажиров».
Пассажиру следует пройти тестирование за 48 часов до рейса и загрузить результаты в мобильное приложение или на сайт таможни КНР.
На минувшей неделе Россия и Китай возобновили приостановленное во время пандемии соглашение о безвизовых групповых турпоездках. В РФ уже прибыла первая группа китайских туристов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru