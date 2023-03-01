Китай разрешил прибывающим в страну россиянам сдавать тесты на антиген вместо ПЦР

Прибывающим из России в Китай пассажирам разрешили сдавать тест на антиген вместо обязательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в посольстве КНР в РФ.

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Изменения касаются лиц, которые направляются в Китай прямыми авиарейсами из России. Новые требования были введены «в связи с изменениями эпидемической обстановки и для удобства перемещения пассажиров».

Пассажиру следует пройти тестирование за 48 часов до рейса и загрузить результаты в мобильное приложение или на сайт таможни КНР.

На минувшей неделе Россия и Китай возобновили приостановленное во время пандемии соглашение о безвизовых групповых турпоездках. В РФ уже прибыла первая группа китайских туристов.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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