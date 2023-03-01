Китай разрешил прибывающим в страну россиянам сдавать тесты на антиген вместо ПЦР

Изменения касаются лиц, которые направляются в Китай прямыми авиарейсами из России. Новые требования были введены «в связи с изменениями эпидемической обстановки и для удобства перемещения пассажиров».

Пассажиру следует пройти тестирование за 48 часов до рейса и загрузить результаты в мобильное приложение или на сайт таможни КНР.

На минувшей неделе Россия и Китай возобновили приостановленное во время пандемии соглашение о безвизовых групповых турпоездках. В РФ уже прибыла первая группа китайских туристов.

