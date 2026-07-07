Россиянам объяснили, чем грозит аномальная активность Солнца

По его словам, такое количество вспышек говорит о том, «что Солнце высвободило значительное количество энергии в электромагнитном спектре».

Эксперт отметил, что данная аномалия «значительно повышает вероятность возникновения корональных выбросов массы». И если они направлены в сторону Земли, то это «может вызвать геомагнитную бурю».

«Высокоэнергетичные частицы... могут повреждать электронику спутников... Это может повлиять на системы навигации, связи... Сильные геомагнитные бури способны индуцировать токи в линиях электропередач, что может привести... даже к масштабным отключениям электроэнергии», — подчеркнул Киселев.

Ранее астроном Владимир Сурдин заявил «Радиоточке НСН», что Земля окончательно замедлится примерно через 50 млрд лет, однако к тому моменту Солнце уже успеет погаснуть.

