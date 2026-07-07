Песков: Россия надеется на успех усилий США по урегулированию на Украине

По его словам, что усилия американцев по выводу ситуации на Украине «на мирный трек развития всё-таки увенчаются успехом».

«По крайней мере, мы, как это неоднократно говорил президент России, сохраняем свою открытость для этого», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия, несмотря на успехи армии на фронте, продолжает сохранять открытость к мирным переговорам по Украине, сообщает Ura.ru.

