Песков: Россия надеется на успех усилий США по урегулированию на Украине
Россия поддерживает контакты с США по рабочим каналам. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, что усилия американцев по выводу ситуации на Украине «на мирный трек развития всё-таки увенчаются успехом».
«По крайней мере, мы, как это неоднократно говорил президент России, сохраняем свою открытость для этого», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия, несмотря на успехи армии на фронте, продолжает сохранять открытость к мирным переговорам по Украине, сообщает Ura.ru.
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