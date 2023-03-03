Китай отменит ограничения на въезд туристов из России

В ближайшее время Китай намерен отменить ограничения на въезд российских туристов, сообщил в интервью Центральному телевидению КНР посол РФ Игорь Моргулов.

Китай разрешил прибывающим в страну россиянам сдавать тесты на антиген вместо ПЦР

Дипломат отметил, что со стороны России нет ограничений для китайских туристов. Он выразил надежду, что Пекин примет аналогичное решение.

Моргулов уточнил, что отмена ограничений произойдет в ближайшее время. Точной даты посол не назвал.

Он напомнил, что до начала пандемии КНР ежегодно посещали более миллиона туристов из РФ.

В Москву 23 февраля прибыла первая после пандемии группа китайских туристов, сообщил ранее глава Российского союза туриндустрии Александр Осауленко. По его словам, отечественный турбизнес ждал этого события, пишет НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Ограничение ДвиженияТуризмРоссияКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры