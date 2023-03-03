Китай отменит ограничения на въезд туристов из России

Дипломат отметил, что со стороны России нет ограничений для китайских туристов. Он выразил надежду, что Пекин примет аналогичное решение.

Моргулов уточнил, что отмена ограничений произойдет в ближайшее время. Точной даты посол не назвал.

Он напомнил, что до начала пандемии КНР ежегодно посещали более миллиона туристов из РФ.

В Москву 23 февраля прибыла первая после пандемии группа китайских туристов, сообщил ранее глава Российского союза туриндустрии Александр Осауленко. По его словам, отечественный турбизнес ждал этого события, пишет НСН.

