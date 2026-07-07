Умер один из основателей ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич
Заслуженный артист Белоруссии, один из основателей и участник ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает RT.
Причины смерти музыканта не уточняются. Участник «Песняров» Валерий Дайнеко рассказал, что, по словам вдовы Ольги Мисевич, артисту стало плохо после катания на роликах и контрастного душа.
«Вероятно, оторвался тромб. Эта проблема беспокоила его с детства», отметил он.
Гражданская панихида и похороны Мисевича пройдут 9 июля.
Владислав Мисевич родился 8 мая 1945 года в Чкалове (ныне Оренбург). Срочную службу проходил в отдельном образцово-показательном оркестре Белорусского военного округа. В 1965 году в минском Доме офицеров познакомился с Владимиром Мулявиным. С 1968 года работал в ансамбле «Лявоны», который в 1970 году переименовали в «Песняры», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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