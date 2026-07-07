Умер один из основателей ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич

Заслуженный артист Белоруссии, один из основателей и участник ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает RT.

Умерла актриса Екатерина Жемчужная

Причины смерти музыканта не уточняются. Участник «Песняров» Валерий Дайнеко рассказал, что, по словам вдовы Ольги Мисевич, артисту стало плохо после катания на роликах и контрастного душа.

«Вероятно, оторвался тромб. Эта проблема беспокоила его с детства», отметил он.

Гражданская панихида и похороны Мисевича пройдут 9 июля.

Владислав Мисевич родился 8 мая 1945 года в Чкалове (ныне Оренбург). Срочную службу проходил в отдельном образцово-показательном оркестре Белорусского военного округа. В 1965 году в минском Доме офицеров познакомился с Владимиром Мулявиным. С 1968 года работал в ансамбле «Лявоны», который в 1970 году переименовали в «Песняры», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вероника Зорина
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