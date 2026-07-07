В Госдуме нашли способ укрепить экономику России на 140 млрд рублей
Вопрос стратегического развития зависит от одного показателя, заявил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.
Снижение внутренних цен на алюминий позволит ускорить промышленный рост России, создать свыше 50 тысяч рабочих мест и добавит России 139,5 миллиардов рублей, рассказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Российские покупатели переплачивают за собственные ресурсы, а иностранцы покупают алюминий дешевле, так как его цену в России определяет монополист, сообщил в пресс-центре НСН директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Кирьянов оценил, что дало бы российской промышленности более дешевая цена на сырье.
«Снижение внутренней цены на алюминий способно добавить экономике 139,5 миллиарда рублей валовой добавленной стоимости и создать более 50 тысяч рабочих мест в переработке. Поэтому вопрос цены металла рассматривается как часть антиинфляционной и промышленной политики. Это стратегический вопрос, а компания “Русал” должна поменять свои тактические интересы. Это перспективный мировой сегмент, который должен находиться в нашей сфере внимания», — подчеркнул он.
Колташов добавил в пресс-центре НСН, что на данный момент без алюминия сильнее всего страдают две отрасли промышленности
«Негативно сказывается на автопроме и стратегии развития. У нас стоит цель получить на рынке 60% отечественных автомобилей. Знаменитый вопрос: почему российские модели стоят дороже, чем китайские? Как раз из-за алюминия. За него требуется немаленькая переплата. Его активно используют в кабельном производстве. У нас стоит стратегическая задача — модернизация российских электросетей к 2030 году. Порядка 30% должно быть обновлено, но за них придется переплатить. Все эти дополнительные расходы упадут в виде инфляции и тарифов на население», — заключил он.
Ранее Колташов в пресс-центре НСН предложил пересмотреть формулу цены на алюминий.
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