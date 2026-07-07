В Госдуме нашли способ укрепить экономику России на 140 млрд рублей

Вопрос стратегического развития зависит от одного показателя, заявил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.

Снижение внутренних цен на алюминий позволит ускорить промышленный рост России, создать свыше 50 тысяч рабочих мест и добавит России 139,5 миллиардов рублей, рассказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Российские покупатели переплачивают за собственные ресурсы, а иностранцы покупают алюминий дешевле, так как его цену в России определяет монополист, сообщил в пресс-центре НСН директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Кирьянов оценил, что дало бы российской промышленности более дешевая цена на сырье.

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«Снижение внутренней цены на алюминий способно добавить экономике 139,5 миллиарда рублей валовой добавленной стоимости и создать более 50 тысяч рабочих мест в переработке. Поэтому вопрос цены металла рассматривается как часть антиинфляционной и промышленной политики. Это стратегический вопрос, а компания “Русал” должна поменять свои тактические интересы. Это перспективный мировой сегмент, который должен находиться в нашей сфере внимания», — подчеркнул он.

Колташов добавил в пресс-центре НСН, что на данный момент без алюминия сильнее всего страдают две отрасли промышленности

«Негативно сказывается на автопроме и стратегии развития. У нас стоит цель получить на рынке 60% отечественных автомобилей. Знаменитый вопрос: почему российские модели стоят дороже, чем китайские? Как раз из-за алюминия. За него требуется немаленькая переплата. Его активно используют в кабельном производстве. У нас стоит стратегическая задача — модернизация российских электросетей к 2030 году. Порядка 30% должно быть обновлено, но за них придется переплатить. Все эти дополнительные расходы упадут в виде инфляции и тарифов на население», — заключил он.

Ранее Колташов в пресс-центре НСН предложил пересмотреть формулу цены на алюминий.

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