Снижение внутренних цен на алюминий позволит ускорить промышленный рост России, создать свыше 50 тысяч рабочих мест и добавит России 139,5 миллиардов рублей, рассказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.



Российские покупатели переплачивают за собственные ресурсы, а иностранцы покупают алюминий дешевле, так как его цену в России определяет монополист, сообщил в пресс-центре НСН директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Кирьянов оценил, что дало бы российской промышленности более дешевая цена на сырье.