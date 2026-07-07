МО РФ: Под контроль взят населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области
7 июля 202614:27
Алексей Филимонов
Российские войска взяли под контроль населённый пункт Петро-Ивановка Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что речь идёт о селе, которое находится на левом берегу реки Верхняя Двуречная.
«Населённый пункт взяли под контроль бойцы 344-го мотосрелкового полка группировки войск «Север», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили село Василевка в Донецкой народной республике, сообщает Ura.ru.
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