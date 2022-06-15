РЖД запустят первый туристический поезд «Белорусский вояж»

Из России в Белоруссию будет запущен первый туристический круговой поезд «Белорусский вояж». Об этом говорится в сообщении холдинга «Российские железные дороги» (РЖД). Отправиться на выходные на нем можно будет 5 и 12 августа с Белорусского вокзала Москвы. Для туристов доступно два круговых маршрута: Москва-Брест-Минск-Москва и Москва-Гродно-Минск-Москва.

Беглов: Петербург готов принять более 7 млн туристов

Поезд будет отправляться из Москвы по пятницам и возвращаться в столицу в понедельник.

В РЖД рассказали, что путешествие представляет собой «отель на колесах»: ночью туристы будут ехать на поезде между городами, днем смогут осматривать достопримечательности. Туристы увидят замковый комплекс «Мир» и национальный музей-заповедник «Несвиж» под Минском, мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой» и Беловежскую пущу, Старый замок и Лютеранскую церковь в Гродно.

Глава Ростуризма Зарина Догузова на прошлой неделе заявила, что Россия остается на международной туристической арене, несмотря на выход из Всемирной туристической организации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба РЖД
ТЕГИ:ТуристыРЖДБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры