РЖД запустят первый туристический поезд «Белорусский вояж»

Поезд будет отправляться из Москвы по пятницам и возвращаться в столицу в понедельник.

В РЖД рассказали, что путешествие представляет собой «отель на колесах»: ночью туристы будут ехать на поезде между городами, днем смогут осматривать достопримечательности. Туристы увидят замковый комплекс «Мир» и национальный музей-заповедник «Несвиж» под Минском, мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой» и Беловежскую пущу, Старый замок и Лютеранскую церковь в Гродно.

Глава Ростуризма Зарина Догузова на прошлой неделе заявила, что Россия остается на международной туристической арене, несмотря на выход из Всемирной туристической организации.

