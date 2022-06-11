Глава Ростуризма: Россия остается на международной туристической арене

Догузова отметила, что Россия по-прежнему открыта к диалогу со всеми странами и намерена продолжить сотрудничать с ними.

Она подчеркнула, что Ростуризм постоянно поддерживает связь с зарубежными коллегами и старается решить все сложности, возникающие в текущих условиях.

Ранее в правительстве заявили, что Россия выходит из Всемирной туристской организации (UNWTO).

