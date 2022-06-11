Глава Ростуризма: Россия остается на международной туристической арене
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Россия остается на международной туристической арене, несмотря на выход из Всемирной туристической организации. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Догузова отметила, что Россия по-прежнему открыта к диалогу со всеми странами и намерена продолжить сотрудничать с ними.
Она подчеркнула, что Ростуризм постоянно поддерживает связь с зарубежными коллегами и старается решить все сложности, возникающие в текущих условиях.
Ранее в правительстве заявили, что Россия выходит из Всемирной туристской организации (UNWTO).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 774 / сут.
Умерли
380 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 297 / сут.
- В офисе Зеленского рассказали о потере около 10 тысяч военных за время спецоперации
- Байден заявил, что американцы платят «налог Путина» на еду и топливо
- Антонов: Россия открыта к дипломатии с другими странами
- Глава Ростуризма: Россия остается на международной туристической арене
- Россиян ждут длинные выходные с 11 по 13 июня
- СМИ: американец пытался поджечь посольство Китая в Вашингтоне
- Сборные Казахстана и Белоруссии сыграли вничью в Лиге наций
- СМИ: США отменяют требование отрицательного теста на Covid-19 для туристов из-за рубежа
- Шольц: Сербия должна выбрать между Европой и Россией
- Туркмения купила первый Aurus Senat Limousine
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru