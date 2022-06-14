Беглов: Петербург готов принять более 7 млн туристов

«Китай, государства Ближнего и Среднего Востока, Латинская Америка, СНГ до пандемии давали 60% турпотока из-за рубежа», - сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Беглова, начало мая было отмечено высокой туристической активностью. Так, Петербург посетили 560 тысяч гостей, а загрузка многих отелей доходила до 100%.

Ранее сообщалось, что число приехавших туристов в Крым в текущем году достигнет шести миллионов.

