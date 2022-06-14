Беглов: Петербург готов принять более 7 млн туристов

Санкт-Петербург по итогам 2022 года может принять более семи миллионов туристов, если удастся возобновить международный турпоток из дружественных стран. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

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«Китай, государства Ближнего и Среднего Востока, Латинская Америка, СНГ до пандемии давали 60% турпотока из-за рубежа», - сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Беглова, начало мая было отмечено высокой туристической активностью. Так, Петербург посетили 560 тысяч гостей, а загрузка многих отелей доходила до 100%.

Ранее сообщалось, что число приехавших туристов в Крым в текущем году достигнет шести миллионов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуристыСанкт-ПетербургРоссия
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