Беглов: Петербург готов принять более 7 млн туристов
Санкт-Петербург по итогам 2022 года может принять более семи миллионов туристов, если удастся возобновить международный турпоток из дружественных стран. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.
«Китай, государства Ближнего и Среднего Востока, Латинская Америка, СНГ до пандемии давали 60% турпотока из-за рубежа», - сказал он в интервью РИА Новости.
По словам Беглова, начало мая было отмечено высокой туристической активностью. Так, Петербург посетили 560 тысяч гостей, а загрузка многих отелей доходила до 100%.
Ранее сообщалось, что число приехавших туристов в Крым в текущем году достигнет шести миллионов.
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