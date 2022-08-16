Глава Минздрава призвал россиян носить маски и ревакцинироваться от COVID-19

Кроме того, Мурашко напомнил о необходимости ревакцинироваться от COVID-19, отмечает телеканал «360».

«Сейчас идет период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, очередной этап, поэтому очень важно, чтобы сегодня мы все-таки соблюдали масочный режим в общественных местах и своевременно ревакцинировались», — подчеркнул министр.

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 25 273 новых случаев коронавируса, напоминает «Свободная пресса».

