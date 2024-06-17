«Икра, чеснок и морошка»: Россиянам рассказали, куда ехать за необычным мороженым

Новосибирск, Пятигорск, Санкт-Петербург и Карелия вошли в топ мест России, где можно попробовать мороженое с самыми необычными вкусами, об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов сервиса путешествий tutu.

Так, Новосибирск удивит покупателей мороженым на натуральных сливках с кедровыми орехами, а в Пятигорске можно насладиться холодным десертом со вкусом лимона, яблока и вишни.