«Своими ручками»: Диетолог объяснила, как отметить День мороженого
В современном мороженом вместо ягод, молока и орехов используют красители и смеси, предупредила Маргарита Королева, посоветовав есть в жару не больше одной порции в день.
Сегодняшнее мороженое редко состоит из натуральных компонентов, поэтому лучше делать его своими руками, посоветовала в интервью НСН звездный диетолог Маргарита Королева.
Ежегодно 10 июня отмечается Всемирный день мороженого. В этот день в 1786 году в США начались его массовые продажи. При этом, согласно легенде, мороженому более 4 тысяч лет, похожие десерты были в Древнем Китае, у персов, эскимосов и других народов мира.
«Ранее мороженое делалось из натурального молока с добавлением сливок и сахара, там могли быть ягоды, шоколад, орехи, это был продукт из натуральных компонентов. Однако сегодня мир перевернулся, состав продуктов надо тщательно рассматривать под лупой. Зачастую в составе мороженого могут быть ягодные смеси, красители, большое количество сахара, из полезных натуральных составляющих сейчас можно найти шербет, замороженные ягоды. Я бы посоветовала родителям делать мороженое самостоятельно, собственными ручками, привлекая детей, чтобы всем вместе сделать его из натуральных продуктов», - сказала Королева.
По ее словам, в жаркую погоду достаточно съедать одно мороженое в день, при этом есть и противопоказания.
«Есть мороженое один раз в жаркий день достаточно, чтобы охладить организм и получить молекулы счастья и радости. И детям, и взрослым более чем достаточно такого количества мороженого. Лучше его использовать как самостоятельный продукт, отдельно от других приемов пищи. Это высококалорийный продукт, поэтому надо быть осторожными людям, которые имеют тенденцию к набору веса. Мороженое не показано людям с метаболическими нарушениями. Кроме того, в его основе может быть молоко, непереносимость которого очевидна для многих», - заключила собеседница НСН.
В первом квартале 2024 года Россия экспортировала более 276 тонн мороженого в Китай, что в шесть раз превысило прошлогодний показатель, отмечает «Радиоточка НСН».
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