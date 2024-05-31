Китай купил российского мороженого на один миллион долларов

Китай купил российского мороженого в первом квартале года на один миллион долларов, что в 4,5 раз больше, чем за аналогичный период в 2023 году, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Отмечается, что страна оказалась на первой строчке в числе импортеров российского лакомства (1,1 миллиона долларов), на втором месте – Казахстан (985 тысяч долларов), третьем место у Киргизии (161,5 тысячи долларов).

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Отмечается, что Россия экспортировала больше 276 тонн мороженого в Китай, что превышает прошлогодний показатель в шесть раз. Таким образом, за три месяца Китай импортировал из РФ свыше 70% от прошлогоднего объема поставок холодного лакомства.

Производство мороженого в 2023 году в России выросло до рекордных 524 тысяч тонн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального союза производителей молока (Союзмолоко). В отрасли отмечают, что теплый год, доступное сырье и рост доходов населения обеспечили игрокам рынка увеличение производства и потребления мороженого, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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