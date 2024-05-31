Китай купил российского мороженого на один миллион долларов

Китай купил российского мороженого в первом квартале года на один миллион долларов, что в 4,5 раз больше, чем за аналогичный период в 2023 году, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Отмечается, что страна оказалась на первой строчке в числе импортеров российского лакомства (1,1 миллиона долларов), на втором месте – Казахстан (985 тысяч долларов), третьем место у Киргизии (161,5 тысячи долларов).