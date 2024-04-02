РСТ зафиксировал рост турпотока из России в КНДР

Российские туристы все активнее интересуются поездками в Северную Корею, где в феврале-марте побывали уже три организованные группы из России. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

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Отмечается, что спрос на организованные турпоездки в КНДР растет в регионах Дальнего Востока и в целом по всей РФ. Руководитель Приморского отделения союза Ольга Кудрявцева рассказала, что с февраля разные туроператоры организуют регулярные поездки российских туристов в Северную Корею. По ее словам, в феврале Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрен посетила первая за четыре года группа россиян из 100 человек, еще две такие группы побывали в КНДР в марте.

В свою очередь директор «Восток-Интур» Инна Мухина выразила уверенность, что география туризма в КНДР будет расширяться.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал в разговоре с НСН, что российские горнолыжные курорты намного качественнее и дешевле северокорейского курорта Масикрен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
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