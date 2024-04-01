АТОР: Шри-Ланка вернула плату за визы для россиян
1 апреля 202415:01
Власти Шри-Ланки вернули плату за визы для граждан России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на посольство азиатской страны в Москве.
Отмечается, что программа по бесплатной выдаче виз, которую запустили с ноября 2023 года и распространили на граждан семи стран, в том числе РФ, завершена.
«Таким образом, с 1 апреля туристические визы в эту страну вновь стали платными», - заключили в АТОР.
Ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что туристам из Египта могут разрешить получать электронную визу в Россию, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Семь человек погибли в Ярославской области при столкновении поезда и автобуса
- Роскомнадзор заблокировал 1664 фишинговых ресурса в марте
- СБУ заочно предъявила новые обвинения Симоньян
- СМИ: СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма
- Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Калужской области
- Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо указал на нелегитимность Зеленского
- Военнослужащие Румынии и США прибыли на учения в Молдавию
- АТОР: Шри-Ланка вернула плату за визы для россиян
- Объемы выдачи новых автокредитов в России за год выросли на 135%
- Путин поручил в два раза сократить выбросы в городах с загрязненным воздухом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru