АТОР: Шри-Ланка вернула плату за визы для россиян

Отмечается, что программа по бесплатной выдаче виз, которую запустили с ноября 2023 года и распространили на граждан семи стран, в том числе РФ, завершена.

«Таким образом, с 1 апреля туристические визы в эту страну вновь стали платными», - заключили в АТОР.

Ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что туристам из Египта могут разрешить получать электронную визу в Россию, сообщает RT.