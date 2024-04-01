АТОР: Шри-Ланка вернула плату за визы для россиян

Власти Шри-Ланки вернули плату за визы для граждан России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на посольство азиатской страны в Москве.

Республика Малави отменила визы для российских туристов

Отмечается, что программа по бесплатной выдаче виз, которую запустили с ноября 2023 года и распространили на граждан семи стран, в том числе РФ, завершена.

«Таким образом, с 1 апреля туристические визы в эту страну вновь стали платными», - заключили в АТОР.

Ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что туристам из Египта могут разрешить получать электронную визу в Россию, сообщает RT.

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ФОТО: страница Марии Захаровой в соцсетях
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