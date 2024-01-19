РСТ: Турецкие отельеры снизили цены для россиян на 20%

Турецкие отельеры снизили цены для россиян минимум на 20%, так как недосчитались туристов в прошлом году, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туркомпаний.

Отмечается, что с ценами на 2024 год к этому моменту определились 98% турецких отелей. По некоторым направлениям цены снижены на 27%, а темпы раннего бронирования превышают прошлогодние данные.

РСТ: Спрос россиян на летнее бронирование отелей в Крыму вырос в 1,5 раза

Россияне в 2024 году стали бронировать летние туры за границу на 77% чаще, чем в начале 2023 года, свидетельствуют данные исследования сервиса бронирования Ostrovok.ru. В топ-10 популярных у россиян стран вошли Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Италия, Таиланд.

Число бронирований россиянами размещений внутри страны в феврале 2024 года выросло более чем на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В топ-10 самых популярных регионов по числу бронирований на февраль 2024 года также вошли Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Архыз, Сочи, Казань и Красная Поляна, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ТуристыЦеныТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры