РСТ: Турецкие отельеры снизили цены для россиян на 20%
Турецкие отельеры снизили цены для россиян минимум на 20%, так как недосчитались туристов в прошлом году, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туркомпаний.
Отмечается, что с ценами на 2024 год к этому моменту определились 98% турецких отелей. По некоторым направлениям цены снижены на 27%, а темпы раннего бронирования превышают прошлогодние данные.
Россияне в 2024 году стали бронировать летние туры за границу на 77% чаще, чем в начале 2023 года, свидетельствуют данные исследования сервиса бронирования Ostrovok.ru. В топ-10 популярных у россиян стран вошли Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Италия, Таиланд.
Число бронирований россиянами размещений внутри страны в феврале 2024 года выросло более чем на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В топ-10 самых популярных регионов по числу бронирований на февраль 2024 года также вошли Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Архыз, Сочи, Казань и Красная Поляна, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Против актера Руденко возбудили дело о хранении наркотиков без цели сбыта
- СМИ: С начала января количество заявок на ипотеку в новостройках выросло на 30%
- РСТ: Турецкие отельеры снизили цены для россиян на 20%
- Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника
- «Билайн» восстановил работу после сбоя
- Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки
- Сбербанк отразил более 600 кибератак с начала СВО
- Актер из «Слова пацана» признался, что никогда не дрался
- Падчерица Ивана Урганта снялась в фильме Tendaberry
- Актер из «Слова пацана» рассказал, о чем можно снять второй сезон сериала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru