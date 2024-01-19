РСТ: Турецкие отельеры снизили цены для россиян на 20%

Турецкие отельеры снизили цены для россиян минимум на 20%, так как недосчитались туристов в прошлом году, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туркомпаний.

Отмечается, что с ценами на 2024 год к этому моменту определились 98% турецких отелей. По некоторым направлениям цены снижены на 27%, а темпы раннего бронирования превышают прошлогодние данные.