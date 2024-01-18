РСТ: Спрос россиян на летнее бронирование отелей в Крыму вырос в 1,5 раза

По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, за последний месяц число бронирований выросло в два раза. Он отметил, что туристы были очень активны в прошедшие новогодние каникулы, прирост заказов составил 80%.

В свою очередь руководитель пресс-службы компании «Алеан» Ирина Романова рассказала, что продажи путевок в Крым выросли в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что путевки в Турцию в этом году подешевеют на 15-30%. Отмечалось, что в 2023 году путевки на турецкие курорты резко выросли в цене, так как местные отельеры рассчитывали на большой поток российских туристов из-за санкций, но этого не произошло, передает «Радиоточка НСН».

