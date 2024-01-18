РСТ: Спрос россиян на летнее бронирование отелей в Крыму вырос в 1,5 раза
Бронирование отелей и туров на лето в Крым начало расти, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составляет от 50 до 100%. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, за последний месяц число бронирований выросло в два раза. Он отметил, что туристы были очень активны в прошедшие новогодние каникулы, прирост заказов составил 80%.
В свою очередь руководитель пресс-службы компании «Алеан» Ирина Романова рассказала, что продажи путевок в Крым выросли в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Ранее сообщалось, что путевки в Турцию в этом году подешевеют на 15-30%. Отмечалось, что в 2023 году путевки на турецкие курорты резко выросли в цене, так как местные отельеры рассчитывали на большой поток российских туристов из-за санкций, но этого не произошло, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru