Летние туры в Турцию подешевеют до 30%

В минувшем году путевки на турецкие курорты резко выросли в цене, так как местные отельеры рассчитывали на большой поток российских туристов из-за санкций, но этого не произошло из-за ослабления рубля и усиления инфляции в России. Кроме того, раннее бронирование стало у потребителей менее востребованным, чем до пандемии.

В связи с этим турецкие отели вынуждены опустить цену, пояснили туроператоры. Теперь контрактные цены от отельеров для туроператоров снижены на 10–17%, из-за чего и упала стоимость туров.

Ранее в АТОР заявили, что российский турпоток на Кубу в 2023 году побил допандемийный рекорд, почти 185 тысяч россиян посетили курорт, напоминает «Радиоточка НСН».

