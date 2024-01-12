Летние туры в Турцию подешевеют до 30%
Путевки в Турцию в этом году подешевеют на 15-30%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) РИА Новости.
В минувшем году путевки на турецкие курорты резко выросли в цене, так как местные отельеры рассчитывали на большой поток российских туристов из-за санкций, но этого не произошло из-за ослабления рубля и усиления инфляции в России. Кроме того, раннее бронирование стало у потребителей менее востребованным, чем до пандемии.
В связи с этим турецкие отели вынуждены опустить цену, пояснили туроператоры. Теперь контрактные цены от отельеров для туроператоров снижены на 10–17%, из-за чего и упала стоимость туров.
Ранее в АТОР заявили, что российский турпоток на Кубу в 2023 году побил допандемийный рекорд, почти 185 тысяч россиян посетили курорт, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru