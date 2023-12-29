РСТ: Спрос на поездки в Москву на Новый год вырос на 100%
Москва заняла первое место по объему бронирований на Новый год. Спрос на поездки в столицу вырос от 40 до 100%, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
Туроператоры отмечают, что пик посещаемости столицы ожидается 3-6 января – все путевки на эти даты раскуплены.
А в Сочи в этом году ожидается около 280 тысяч туристов на Новый год. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский. По его словам, новогодних фейерверков в этом году не будет, при этом запланировано сотни праздничных мероприятий во всех районах города. Правоохранители будут в эти дни нести службу в усиленном режиме, охрану порядка обеспечат более тысячи сотрудников полиции, казаков и дружинников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru