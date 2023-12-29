РСТ: Спрос на поездки в Москву на Новый год вырос на 100%

Москва заняла первое место по объему бронирований на Новый год. Спрос на поездки в столицу вырос от 40 до 100%, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Туроператоры отмечают, что пик посещаемости столицы ожидается 3-6 января – все путевки на эти даты раскуплены.