Синоптик Шувалов рассказал, какой регион встретит самый холодный Новый год

«Самый теплый Новый год будет в этом году в Сочи. Там дневная температура составит порядка 10-15 градусов тепла. А самый холодный Новый год ждет Якутск (42-47 градусов ниже нуля), это если не брать совсем мелкие поселки», - рассказал он.

Морозная погода ожидается в Москве в новогоднюю ночь, в столице похолодает до минус 14 градусов. Об этом ранее сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Радиоточка НСН». По словам синоптика, 29-30 декабря в городе будет оттепель, а к началу нового года в Москву придет холодный атмосферный фронт со «скоротечными зарядами снега».

