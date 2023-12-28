Синоптик Шувалов рассказал, какой регион встретит самый холодный Новый год

Александр Шувалов в эфире НСН отметил, что холоднее всего будет в Якутске, а теплее – в Сочи.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, какие регионы встретят самый теплый и самый холодный Новый год. В целом по стране температура варьируется от 47 градусов ниже нуля до плюсовых 15.

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«Самый теплый Новый год будет в этом году в Сочи. Там дневная температура составит порядка 10-15 градусов тепла. А самый холодный Новый год ждет Якутск (42-47 градусов ниже нуля), это если не брать совсем мелкие поселки», - рассказал он.

Морозная погода ожидается в Москве в новогоднюю ночь, в столице похолодает до минус 14 градусов. Об этом ранее сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Радиоточка НСН». По словам синоптика, 29-30 декабря в городе будет оттепель, а к началу нового года в Москву придет холодный атмосферный фронт со «скоротечными зарядами снега».

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ФОТО: РИА Новости / Айар Варламов
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