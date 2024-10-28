РСТ рекомендовал россиянам покупать нацвалюты при поездках за границу

«Чтобы иметь наличность в стране отдыха, можно рассмотреть покупку национальной валюты в России. Отправляясь в ОАЭ, покупают дирхамы, в Таиланд – баты», - сказал он.

Горин также отметил, что в качестве валюты в поездки можно брать евро. По словам вице-президента РСТ, нужно выбирать купюры номиналом 50 или 100 евро.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил НСН, что в Европе больше не приветствуют бумажную валюту, а доллары старого образца могут вызвать проблемы в банках и у инкассации, так как при проверке на подлинность специальная аппаратура может их просто не распознать, передает «Радиоточка НСН».

