РСТ рекомендовал россиянам покупать нацвалюты при поездках за границу
Проблемы с оплатой покупок за границей могут возникнуть из-за использования долларовых купюр, выпущенных до 2013 года, рассказал сайту aif.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
По его словам, если такие доллары и принимают, то предлагают невыгодный курс обмена. Разница может составить от 0,5% до 10%, указал он.
«Чтобы иметь наличность в стране отдыха, можно рассмотреть покупку национальной валюты в России. Отправляясь в ОАЭ, покупают дирхамы, в Таиланд – баты», - сказал он.
Горин также отметил, что в качестве валюты в поездки можно брать евро. По словам вице-президента РСТ, нужно выбирать купюры номиналом 50 или 100 евро.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил НСН, что в Европе больше не приветствуют бумажную валюту, а доллары старого образца могут вызвать проблемы в банках и у инкассации, так как при проверке на подлинность специальная аппаратура может их просто не распознать, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru