Дегтярев: Вторая победа «Локомотива» в КХЛ - показатель системной работы
Вторая подряд победа ярославского «Локомотива» в плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги указывает на большую системную работу клуба, заявил в Telegram министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев.
По его словам, финальная серия с «Ак Барсом» получилась напряженной и интригующей, с хоккеем мирового класса. «Локомотив» заслуженно подтвердил статус сильнейшего клуба России», - указал глава ведомства.
«Локомотив» со счетом 3:2 обыграл казанский «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Итоговый результат серии до четырёх побед — 4-2 в пользу «Локомотива». Ярославцы завоевали трофей, обыграв соперника в шестом матче, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
