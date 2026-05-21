Россельхознадзор официально предупредил Армению об ограничении ввоза цветов

Россельхознадзор официально направил письмо об ограничении поставок цветов из Армении с 22 мая руководителю профильного ведомства республики. Об этом сообщила пресс-служб службы.

В ведомстве пояснили, что документ был адресован руководителю Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграну Петросяну. Таким образом в службе опровергли появившиеся в СМИ сведения о том, что армянская сторона не получала уведомления.

Россельхознадзор проверит пищевые предприятия Армении

Россельхознадзор подчеркнул, что взаимодействие осуществляется именно с компетентным органом республики, а не с министерством экономики. Данный инспекционный орган является подведомственным правительству Армении учреждением.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с НСН отметила, что запрет на ввоз цветов из Армении – это политическое давление.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЦветыРоссельхознадзорАрмения

Горячие новости

Все новости

партнеры