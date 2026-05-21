Трамп объявил о направлении в Польшу 5 тысяч дополнительных военных США
Президент США Дональд Трамп сообщил о решении направить в Польшу дополнительно 5 тысяч американских военнослужащих. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Американский лидер пояснил, что решение принято в связи с успешным избранием нового президента Польши Кароля Навроцкого, которого Трамп поддерживал в ходе кампании. По его словам, переброска войск обусловлена дружественными отношениями между лидерами двух стран.
В настоящее время в Польше дислоцировано около 10 тысяч военных США. После реализации нового решения численность американского контингента в республике официально увеличится до 15 тысяч человек.
Ранее Трамп допустил переброску американских войск из Германии в Польшу, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
