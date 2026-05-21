Трамп объявил о направлении в Польшу 5 тысяч дополнительных военных США

Президент США Дональд Трамп сообщил о решении направить в Польшу дополнительно 5 тысяч американских военнослужащих. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Американский лидер пояснил, что решение принято в связи с успешным избранием нового президента Польши Кароля Навроцкого, которого Трамп поддерживал в ходе кампании. По его словам, переброска войск обусловлена дружественными отношениями между лидерами двух стран.