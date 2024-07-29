РСТ: Летний отдых в Турции обойдется россиянам в 200 тысяч рублей на двоих
Средняя стоимость летнего отдыха в Турции для российских туристов в этом году составит порядка 200 тысяч рублей на двоих. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Он отметил, что цена отдыха в Турции может варьироваться в зависимости от категории гостиницы. Для других популярных направлений Горин также назвал средние показатели стоимости отдыха. В частности, в ОАЭ отдых на двоих будет стоить около 160-250 тысяч рублей на двоих. При этом премиальные туры могут стоить дороже.
Страны Юго-Восточной Азии оказались наиболее дорогостоящим направлением среди обозначенных. Средняя стоимость отдыха там составит 250-350 тысяч рублей на двоих.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе НСН отметил, что отдых в Европе с пересадкой в странах СНГ обойдется россиянам в 120-150 тысяч рублей на двоих, передает «Радиоточка НСН».
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