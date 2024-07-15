Таиланд продлил безвизовый режим для россиян

Согласно постановлению, безвизовый режим будет действовать в течение 60 дней для туристов из России и ещё 92 стран.

«Увеличение продолжительности безвизового режима до 60 дней... облегчит поездки в страну и будет стимулировать её экономику», - отмечается в сообщении.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что в России электронные визы ввели для граждан 55 стран, тем самым упрощая процесс въезда в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

