Таиланд продлил безвизовый режим для россиян

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин одобрил продление безвизового режима для граждан России. Об этом сообщает пресс-служба правительства королевства.

Посол Чада Махамуд сообщил, что ведется работа по отмене виз для россиян

Согласно постановлению, безвизовый режим будет действовать в течение 60 дней для туристов из России и ещё 92 стран.

«Увеличение продолжительности безвизового режима до 60 дней... облегчит поездки в страну и будет стимулировать её экономику», - отмечается в сообщении.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что в России электронные визы ввели для граждан 55 стран, тем самым упрощая процесс въезда в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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