Ростуризм зовёт отдыхать в Чечню и Дагестан
Российские туроператоры готовят программы отдыха на Северном Кавказе. Как сообщили в Ростуризме, компании «Интурист» и Fun&Sun впервые подготовили чартерные программы в Чечню и Дагестан. По словам главы туристического ведомства Зарины Догузовой, старт программ в Грозный и Махачкалу намечен уже на весну-начало лета.
В ходе выступления в рамках форума «Северный Кавказ-2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций» руководитель Ростуризма уточнила, что первый самолет из Москвы в Махачкалу отправится 30 апреля. А всего запланировано девять рейсов, которые будут осуществляться на протяжении всего мая. С 10 июня чартеры полетят из столицы в Грозный. По словам Догузовой, они будут перевозить пассажиров до двух раз в неделю на протяжении всего месяца.
Говоря о перспективах развития этого направления, Догузова отметила, что дальше операторы будут принимать решение, ориентируясь на спрос. Однако, как считает она, программа должна быть комбинированной, с посещением сразу нескольких регионов.
«Это позволит туристам открывать для себя интересный и вкусный Кавказ. Познакомиться с традициями, увидеть уникальные достопримечательности и народные объекты разных республик», — заявила глава Ростуризма.
Туроператоры начали организовывать чартерные программы по регионам России в 2020 году, напоминает РИА Новости. Благодаря субсидированию, путешественники могут приобрести путевки в полтора-два раза дешевле.
Ранее российские туроператоры приостановили продажу туров по большинству массовых направлений. Как сообщила Догузова, продажа туров приостановлена до нормализации ситуации с авиарейсами.
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