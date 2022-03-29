Ростуризм зовёт отдыхать в Чечню и Дагестан

Российские туроператоры готовят программы отдыха на Северном Кавказе. Как сообщили в Ростуризме, компании «Интурист» и Fun&Sun впервые подготовили чартерные программы в Чечню и Дагестан. По словам главы туристического ведомства Зарины Догузовой, старт программ в Грозный и Махачкалу намечен уже на весну-начало лета.

В ходе выступления в рамках форума «Северный Кавказ-2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций» руководитель Ростуризма уточнила, что первый самолет из Москвы в Махачкалу отправится 30 апреля. А всего запланировано девять рейсов, которые будут осуществляться на протяжении всего мая. С 10 июня чартеры полетят из столицы в Грозный. По словам Догузовой, они будут перевозить пассажиров до двух раз в неделю на протяжении всего месяца.