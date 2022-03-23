Ростуризм: наблюдается ажиотажный спрос на отдых в санаториях

Стало известно об ажиотажном спросе на отдых в санаториях российских регионов весной и летом этого года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Эксперты предупредили о росте цен на летний отдых на юге России

По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, популярные места отдыха забронированы до июня. Отмечается, что на высокий спрос влияет программа туристического кешбэка, по которой государство компенсирует гражданам России внутренний отдых.

Кроме того, отдых в санаториях моет быть связан не только с закрытыми границами, но и с реабилитацией после коронавируса. В санаториях также увеличилось количество предложений для семей и для молодых людей.

Напомним, Ростуризму и ФАС поручено обеспечить постоянный мониторинг цен на размещение в отелях и детских лагерях. На данный момент поступают сигналы о завышении цен.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: sochi.ru
ТЕГИ:Внутренний ТуризмОтдых
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры