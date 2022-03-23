Ростуризм: наблюдается ажиотажный спрос на отдых в санаториях
Стало известно об ажиотажном спросе на отдых в санаториях российских регионов весной и летом этого года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.
По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, популярные места отдыха забронированы до июня. Отмечается, что на высокий спрос влияет программа туристического кешбэка, по которой государство компенсирует гражданам России внутренний отдых.
Кроме того, отдых в санаториях моет быть связан не только с закрытыми границами, но и с реабилитацией после коронавируса. В санаториях также увеличилось количество предложений для семей и для молодых людей.
Напомним, Ростуризму и ФАС поручено обеспечить постоянный мониторинг цен на размещение в отелях и детских лагерях. На данный момент поступают сигналы о завышении цен.
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