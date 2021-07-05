Ростуризм: Со 106 российских туристов на Кубе сняли режим самоизоляции

«На сегодняшний момент на Кубе со 106 российских туристов уже снят режим самоизоляции. Данные постоянно обновляются, по трем туристам положительное решение принято буквально в последний час. 86 туристов еще ожидают повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых», — говорится в сообщении.

Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что ситуация будет урегулирована в скором времени, и все туристы из России «спокойно продолжат свой отпуск».

Ранее стало известно, что российских туристов, прилетевших на Кубу в период с 30 июня по 3 июля, массово изолировали из-за положительных тестов на коронавирус. При этом у большинства из них нет симптомов COVID-19, имеются прививки и отрицательные результаты сделанных в России тестов на инфекцию. По словам генерального консула РФ на Кубе Наны Мгеладзе, при проведении ПЦР-тестирования имели место технические проблемы, кубинские власти подтвердили наличие проблем с тестами.

