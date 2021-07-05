Ростуризм: Со 106 российских туристов на Кубе сняли режим самоизоляции

Режим самоизоляции уже снят с 106 российских туристов на Кубе, оказавшихся в изоляции из-за положительных тестов на коронавирус, еще 86 человек ожидают результаты повторного ПЦР-теста. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

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«На сегодняшний момент на Кубе со 106 российских туристов уже снят режим самоизоляции. Данные постоянно обновляются, по трем туристам положительное решение принято буквально в последний час. 86 туристов еще ожидают повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых», — говорится в сообщении.

Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что ситуация будет урегулирована в скором времени, и все туристы из России «спокойно продолжат свой отпуск».

Ранее стало известно, что российских туристов, прилетевших на Кубу в период с 30 июня по 3 июля, массово изолировали из-за положительных тестов на коронавирус. При этом у большинства из них нет симптомов COVID-19, имеются прививки и отрицательные результаты сделанных в России тестов на инфекцию. По словам генерального консула РФ на Кубе Наны Мгеладзе, при проведении ПЦР-тестирования имели место технические проблемы, кубинские власти подтвердили наличие проблем с тестами.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:КоронавирусКубаРоссийские ТуристыЗарина ДогузоваРостуризм
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