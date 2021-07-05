Генконсул России на Кубе рассказала о ситуации с российскими туристами

Более сотни российских туристов, прилетевших на Кубу в период с 30 июня по 3 июля, остаются изолированными из-за положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.

«По нашей последней информации, из прилетевших 30 июня и 1 июля 127 человек имеют положительный тест на COVID-19. Сегодня ожидаются результаты повторного теста для 80 человек, прилетевших 1 июля. Среди пассажиров, которые прилетели 3 июля, положительный результат у 10 человек», — рассказала генконсул в беседе с РИА Новости.

Мгеладзе подчеркнула, что местные власти подтверждают наличие проблем с ПЦР-тестами, однако не указывают конкретной причины.

Ранее стало известно о массовой изоляции прибывших на Кубу туристов из России, которым по прилете диагностировали коронавирусную инфекцию. Тесты выявили 133 человек с положительным результатом на COVID-19, однако при повторном исследовании вирус обнаружили у 33 человек, напоминает «Свободная пресса». Ситуацию с изолированными россиянами взял под контроль Роспотребнадзор, также ведомство поддерживает связь с российским посольством на Кубе, отмечает телеканал «360».

