Ростуризм разработает специальные меры поддержки туроператоров
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что разрабатываются дополнительные меры для поддержки туристической области из-за ограничений полетов в Турцию и Танзанию. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
По ее словам, в ведомстве рассматривают возможность снижения взносов в резервный фонд, а также отсрочить уплаты взносов в фонд персональной ответственности. Также Ростуризм активно изучает возможность субсидирования туроператорам возвратных рейсов из Турции и Танзании. Разрабатываются и другие финансовые меры поддержки, подчеркивает руководитель ведомства.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение с Турцией и Танзанией будет приостановлено с 15 апреля по 1 июня 2021 года из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом.
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что вернуть деньги за купленные туры в Танзанию и Турцию в полном объеме не получится.
«По закону о туристской деятельности в РФ полную стоимость тура вернуть нельзя. Деньги можно получить за вычетом тех расходов туроператора, которые он уже понес на организацию тура. Поэтому лучше перенести тур на другое время или заменить направление поездки», - пояснил эксперт.
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