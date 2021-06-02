Ростуризм назвал возможные сроки возобновления посещения Турции
Граждане России к июлю, возможно, смогут отправиться на отдых в Турцию, не исключает глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. В последний день мая Россия продлила ограничение авиасообщения с республикой до 21 июня в связи с неблагоприятной ситуаций с коронавирусом.
Руководитель туристического ведомства напомнила, что решение по авиасообщению с Турцией принимает не Ростуризм, а оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции. По словам Догузовой, совокупный объем обязательств туристических компаний перед россиянами по путёвкам в Турцию составляет около 30 миллиардов рублей.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 31 мая, что в стране отмечается уменьшение ежесуточного прироста заражённых. В связи с этим турецкие власти рассчитывают на скорое возобновление авиасообщения с Россией.
Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщила, что Анкара не исключает скорую отмену для граждан России обязательного предоставления результатов ПЦР-тестов на COVID-19 при посещении страны.
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