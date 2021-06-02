Ростуризм назвал возможные сроки возобновления посещения Турции

Руководитель туристического ведомства напомнила, что решение по авиасообщению с Турцией принимает не Ростуризм, а оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции. По словам Догузовой, совокупный объем обязательств туристических компаний перед россиянами по путёвкам в Турцию составляет около 30 миллиардов рублей.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 31 мая, что в стране отмечается уменьшение ежесуточного прироста заражённых. В связи с этим турецкие власти рассчитывают на скорое возобновление авиасообщения с Россией.

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщила, что Анкара не исключает скорую отмену для граждан России обязательного предоставления результатов ПЦР-тестов на COVID-19 при посещении страны.

