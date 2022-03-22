Правительство поручило Ростуризму и ФАС мониторить цены на отели

Ростуризму и ФАС поручено обеспечить постоянный мониторинг цен на размещение в отелях и детских лагерях, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, при выявлении фактов необоснованного завышения цен будут приниматься соответствующие меры.

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Чернышенко отметил, что на данный момент поступают единичные сигналы о подобном завышении, необходимо контролировать этот вопрос.

Ранее стало известно, что РЖД постараются не допустить роста цен на пассажирские билеты в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Тимин
ТЕГИ:Детский ЛагерьЦеныОтели
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