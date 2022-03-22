Правительство поручило Ростуризму и ФАС мониторить цены на отели
Ростуризму и ФАС поручено обеспечить постоянный мониторинг цен на размещение в отелях и детских лагерях, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
По его словам, при выявлении фактов необоснованного завышения цен будут приниматься соответствующие меры.
Чернышенко отметил, что на данный момент поступают единичные сигналы о подобном завышении, необходимо контролировать этот вопрос.
Ранее стало известно, что РЖД постараются не допустить роста цен на пассажирские билеты в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова.
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