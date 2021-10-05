Ростуризм: гранты помогут создать комфортные условия для отдыха в КБР

Льготные кредиты, поддержка малого и среднего предпринимательства грантами в туризме, а также государственные программы должны помочь Кабардино-Балкарии привлекать еще большее количество туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на Ростуризм.

Догузова: Туризм станет перспективной отраслью развития РФ

Как сообщила глава ведомства Зарина Догузова, все инструменты национального проекта — льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей, грантовая поддержка малого и среднего бизнеса в туризме, государственные программы стимулирования спроса на внутренние направления, программа туристического кешбэка, должны помогать региону развивать отрасль и привлекать еще большее количество туристов.

Догузова назвала одну из приоритетных задач, это создание туристической инфраструктуры, строительство современных отелей, которых не хватает в регионе. Также планируется формирование новые маршруты, адаптированных под запросы современного туриста.

Как сообщалось ранее, Ростуризм разработает национальный маршрут по Северному Кавказу. Работы пройдут в 2022 году. Не исключено, что будет разработано два маршрута.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РостуризмТуризм
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