Догузова: Туризм станет перспективной отраслью развития РФ
Туризм станет одной из перспективных отраслей российской экономики на ближайшие десятилетия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Ростуризма Зарину Догузову.
По ее словам, отрасль за последнее время получила серьезный импульс для развития. В настоящее время в стране есть система инструментов, которая позволяет развивать туризм, создавать условия для бизнеса и поддерживать регионы.
«Такой импульс придан развитию отрасли, что пути назад нет. Где-то будет ускоренными темпами, где-то медленнее, где-то эффективнее, где-то менее эффективнее, но точно будет развиваться по всей стране», — сообщила глава ведомства.
Догузова напомнила, что ранее в России больше внимания уделялось развитию промышленности, и значительно меньше — сфере услуг, отрасли индустрии туризма, которая «напрямую влияет на облик регионов, страны и на качество жизни людей на местах».
Как стало известно, Ростуризм разработает национальный маршрут по Северному Кавказу. Работы пройдут в 2022 году. Не исключено, что будет разработано два маршрута.
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