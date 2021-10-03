Догузова: Туризм станет перспективной отраслью развития РФ

Туризм станет одной из перспективных отраслей российской экономики на ближайшие десятилетия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Ростуризма Зарину Догузову.

В России появится национальный туристический маршрут по Кавказу

По ее словам, отрасль за последнее время получила серьезный импульс для развития. В настоящее время в стране есть система инструментов, которая позволяет развивать туризм, создавать условия для бизнеса и поддерживать регионы.

«Такой импульс придан развитию отрасли, что пути назад нет. Где-то будет ускоренными темпами, где-то медленнее, где-то эффективнее, где-то менее эффективнее, но точно будет развиваться по всей стране», — сообщила глава ведомства.

Догузова напомнила, что ранее в России больше внимания уделялось развитию промышленности, и значительно меньше — сфере услуг, отрасли индустрии туризма, которая «напрямую влияет на облик регионов, страны и на качество жизни людей на местах».

Как стало известно, Ростуризм разработает национальный маршрут по Северному Кавказу. Работы пройдут в 2022 году. Не исключено, что будет разработано два маршрута.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ТуризмРостуризмЗарина Догузова
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