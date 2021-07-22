Ростуризм: 50% туроператоров выполнили обязательства перед туристами

Половина туроператоров в полном объеме выполнила обязательства перед туристами, которые остались без отпуска из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, на сегодняшний день никто из крупных игроков не покинул рынок, 50% компаний полностью погасили долги прошлого года, а 80% - погасили большую часть.