Ростуризм: 50% туроператоров выполнили обязательства перед туристами

Половина туроператоров в полном объеме выполнила обязательства перед туристами, которые остались без отпуска из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, на сегодняшний день никто из крупных игроков не покинул рынок, 50% компаний полностью погасили долги прошлого года, а 80% - погасили большую часть.

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Догузова рассказала, что объем долгов сократился с 44 миллиардов рублей до 7, до конца года ожидается сокращение еще на 3 миллиарда.

Также отмечается, что до конца года туроператоры практически полностью закроют долги перед туристами, которые планировали отпуск в Турции.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выступил против открытия заграничных курортов для российских туристов.

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ФОТО: РИА Новости / Мустафа Далпальта
ТЕГИ:ТуроператорыРостуризм
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