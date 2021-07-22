Ростуризм: 50% туроператоров выполнили обязательства перед туристами
Половина туроператоров в полном объеме выполнила обязательства перед туристами, которые остались без отпуска из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
По ее словам, на сегодняшний день никто из крупных игроков не покинул рынок, 50% компаний полностью погасили долги прошлого года, а 80% - погасили большую часть.
Догузова рассказала, что объем долгов сократился с 44 миллиардов рублей до 7, до конца года ожидается сокращение еще на 3 миллиарда.
Также отмечается, что до конца года туроператоры практически полностью закроют долги перед туристами, которые планировали отпуск в Турции.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выступил против открытия заграничных курортов для российских туристов.
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