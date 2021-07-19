В Турции допустили закрытие страны для туристов из-за нового штамма

Турция не обозначала никаких намерений о закрытии страны для российских туристов из-за вспышки коронавирусной инфекции, переговоры на эту тему не ведутся, заявила ранее в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.



Ранее египетские власти решили отменить ряд ограничений, введенных ранее из-за COVID-19. Как сообщило РИА Новости, теперь в этой стране снова заработали театры, концертные залы, парки развлечений, казино, ночные клубы и дискотеки, в том числе те, которые расположены в отельных комплексах. Их заполняемость ограничена 70 процентами от максимальной вместимости зала.

