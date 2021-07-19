В Турции допустили закрытие страны для туристов из-за нового штамма

Министр туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя в эфире CNNTürk не исключил возможности, что страну могут закрыть для туристов из-за распространения штамма «дельта».

Турецкие источники обвиняют в том числе и российских туристов в росте числа заболевших новым штаммом коронавирусом в Анталии. Так, президент Медицинской палаты Анталии Нурсель Шахин ранее заявила, что «курорт может испытать новую волну из-за неконтролируемого прибытия туристов», сообщает российский портал ТурПром.

«Наведение паники». В АТОР опровергли информацию о возможном закрытии Турции

Турция не обозначала никаких намерений о закрытии страны для российских туристов из-за вспышки коронавирусной инфекции, переговоры на эту тему не ведутся, заявила ранее в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ранее египетские власти решили отменить ряд ограничений, введенных ранее из-за COVID-19. Как сообщило РИА Новости, теперь в этой стране снова заработали театры, концертные залы, парки развлечений, казино, ночные клубы и дискотеки, в том числе те, которые расположены в отельных комплексах. Их заполняемость ограничена 70 процентами от максимальной вместимости зала.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГраницаТурция
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