В Турции допустили закрытие страны для туристов из-за нового штамма
Министр туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя в эфире CNNTürk не исключил возможности, что страну могут закрыть для туристов из-за распространения штамма «дельта».
Турецкие источники обвиняют в том числе и российских туристов в росте числа заболевших новым штаммом коронавирусом в Анталии. Так, президент Медицинской палаты Анталии Нурсель Шахин ранее заявила, что «курорт может испытать новую волну из-за неконтролируемого прибытия туристов», сообщает российский портал ТурПром.
Турция не обозначала никаких намерений о закрытии страны для российских туристов из-за вспышки коронавирусной инфекции, переговоры на эту тему не ведутся, заявила ранее в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Ранее египетские власти решили отменить ряд ограничений, введенных ранее из-за COVID-19. Как сообщило РИА Новости, теперь в этой стране снова заработали театры, концертные залы, парки развлечений, казино, ночные клубы и дискотеки, в том числе те, которые расположены в отельных комплексах. Их заполняемость ограничена 70 процентами от максимальной вместимости зала.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+24 633 / сут.
Умерли
149 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+18 764 / сут.
- Эксперт объяснила резкий скачок цен на продукты
- Олимпиаде в Токио угрожают устрицы
- Президент Казахстана отказался от принудительной вакцинации граждан от COVID-19
- СМИ: У гимнастки из США перед Олимпиадой выявили коронавирус
- Глава Минздрава рассказал о новых симптомах COVID-19
- Песков объяснил отмену QR-кодов в Москве
- Песков подтвердил подготовку визита Алиева в Россию
- В Турции допустили закрытие страны для туристов из-за нового штамма
- Песков: власти регионов ищут золотую середину в вопросе вакцинации
- Соперником «Спартака» по квалификации Лиги чемпионов стала «Бенфика»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru