«Рост в два раза»: Японию в 2024 году посетили 100 тысяч россиян

Японию в 2024 году посетило рекордное количество россиян за последние несколько лет – почти 100 тысяч, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В общей сложности в 2024 году Япония приняла почти 36,87 млн иностранных туристов, что на 15,6% больше, чем в допандемийном 2019 году и на 47,1% выше, чем в 2023 году. В тройку лидеров по въезду вошли Южная Корея (8,81 млн), Китай (6,98 млн) и Тайвань (6,04 млн).