«Рост в два раза»: Японию в 2024 году посетили 100 тысяч россиян
Японию в 2024 году посетило рекордное количество россиян за последние несколько лет – почти 100 тысяч, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В общей сложности в 2024 году Япония приняла почти 36,87 млн иностранных туристов, что на 15,6% больше, чем в допандемийном 2019 году и на 47,1% выше, чем в 2023 году. В тройку лидеров по въезду вошли Южная Корея (8,81 млн), Китай (6,98 млн) и Тайвань (6,04 млн).
Ранее сообщалось, что Япония за последние месяцы обогнала другие азиатские страны по темпам увеличения спроса со стороны российских туристов и стала самым быстрорастущим выездным направлением. Согласно данным, число бронирований размещения в Японии на ноябрь – декабрь выросло в два раза, в то время как по международным направлениям в целом прирост составил 10%, подсчитали в «Островке».
Рост турпотока россиян в Японию за 2024 год составил 150%, в эту страну активно летают жители европейской части РФ, рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru