Российский турпоток на Хайнань в 2024 году увеличился в 11 раз
Российский турпоток на Хайнань в 2024 году увеличился в 11 раз, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Представители отрасли отмечают, что высокому спросу способствовало и действие безвизового режима, и запуск новых прямых рейсов, и в целом стремление российских туристов открыть новые места.
В связи с этим туроператоры ожидают, что только по итогам зимнего сезона 2025 будет прирост потока еще в два-три раза.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян рассказал, что Китай является одним из зарубежных направлений, которое в 2025 году набирает популярность у российских туристов.
Недельный тур на одного с экскурсиями по материковому Китаю обойдется россиянам почти в 300 тысяч рублей, сказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru