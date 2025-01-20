Российский турпоток на Хайнань в 2024 году увеличился в 11 раз

В связи с этим туроператоры ожидают, что только по итогам зимнего сезона 2025 будет прирост потока еще в два-три раза.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян рассказал, что Китай является одним из зарубежных направлений, которое в 2025 году набирает популярность у российских туристов.

Недельный тур на одного с экскурсиями по материковому Китаю обойдется россиянам почти в 300 тысяч рублей, сказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов «Радиоточке НСН».

