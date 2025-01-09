Рост турпотока по России в новогодние каникулы составил 10%

Развитие внутреннего туризма стимулирует расширение горнолыжных курортов, отметили в аппарате. Новые трассы и подъемники были открыты в Пермском и Хабаровском краях, а также в Самарской и Тверской областях. Помимо горнолыжного отдыха был востребован зимний отдых у моря: в Краснодарском крае открыто более 70 зимних пляжей.

Накануне в аппарате вице-премьера сообщили, что россияне и иностранные гости совершили почти 80 млн туристических поездок по России с января по ноябрь прошлого года.



