Рост турпотока по России в новогодние каникулы составил 10%
В новогодние праздники туристический поток в России, по предварительным данным, увеличился примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Развитие внутреннего туризма стимулирует расширение горнолыжных курортов, отметили в аппарате. Новые трассы и подъемники были открыты в Пермском и Хабаровском краях, а также в Самарской и Тверской областях. Помимо горнолыжного отдыха был востребован зимний отдых у моря: в Краснодарском крае открыто более 70 зимних пляжей.
Накануне в аппарате вице-премьера сообщили, что россияне и иностранные гости совершили почти 80 млн туристических поездок по России с января по ноябрь прошлого года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru