В 2024 году туристы совершили около 80 млн поездок по России

Россияне и гости из-за рубежа совершили почти 80 млн туристических поездок по России с января по ноябрь прошлого года. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает аппарат зампредседателя правительства.

«За 11 месяцев... туристы совершили почти 80 миллионов поездок по стране, что показывает высокий интерес к путешествиям по России. Это почти на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года», — указал Чернышенко.

Как ожидается, количество турпоездок по итогам минувшего года составит около 92 млн и станет рекордным за 23 года статистических наблюдений.

Согласно данным Росстата, в прошлом году число турпоездок по РФ составило 79,2 млн. Лидерами по числу путешественников стали Москва (11,1 млн поездок), Краснодарский край (9,4 млн), Санкт-Петербург (5,8 млн). В топ-10 регионов вошли Подмосковье, Крым, Татарстан, Свердловская, Тюменская, Ростовская области и Ставропольский край.

Между тем сервис Travelata назвал самый дорогой проданный в России тур на новогодние праздники. Так, пара взрослых с двумя детьми заплатила 1 982 335 рублей за 12 дней в пятизвездочном отеле на курорте Као-Лак в Таиланде, пишет «Свободная пресса».

