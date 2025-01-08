В 2024 году туристы совершили около 80 млн поездок по России
Россияне и гости из-за рубежа совершили почти 80 млн туристических поездок по России с января по ноябрь прошлого года. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает аппарат зампредседателя правительства.
«За 11 месяцев... туристы совершили почти 80 миллионов поездок по стране, что показывает высокий интерес к путешествиям по России. Это почти на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года», — указал Чернышенко.
Как ожидается, количество турпоездок по итогам минувшего года составит около 92 млн и станет рекордным за 23 года статистических наблюдений.
Согласно данным Росстата, в прошлом году число турпоездок по РФ составило 79,2 млн. Лидерами по числу путешественников стали Москва (11,1 млн поездок), Краснодарский край (9,4 млн), Санкт-Петербург (5,8 млн). В топ-10 регионов вошли Подмосковье, Крым, Татарстан, Свердловская, Тюменская, Ростовская области и Ставропольский край.
Между тем сервис Travelata назвал самый дорогой проданный в России тур на новогодние праздники. Так, пара взрослых с двумя детьми заплатила 1 982 335 рублей за 12 дней в пятизвездочном отеле на курорте Као-Лак в Таиланде, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru