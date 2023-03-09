Россияне заняли третье место по турпотоку в Израиль в этом году
Россия вошла в тройку лидеров по туризму в Израиль за первые два месяца текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства туризма страны.
В январе-феврале 2023 года Израиль посетили 564,4 тысячи гостей со всего мира. Это на 315 процентов больше, чем за этот же период прошлого года.
Самыми частыми гостями в Израиле стали американцы - оттуда прилетели 147 тысяч граждан, на втором месте - французы (37,3 тысячи туристов).
Из России в Израиль в этом году приехали 35,8 тысячи гостей, отмечает министерство.
Ранее заместитель управляющего директора группы компаний «Слетать.ру» Юлия Руденко в пресс-центре НСН назвала средний чек тура по России на период весна-лето.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru