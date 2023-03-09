Россияне заняли третье место по турпотоку в Израиль в этом году

В январе-феврале 2023 года Израиль посетили 564,4 тысячи гостей со всего мира. Это на 315 процентов больше, чем за этот же период прошлого года.

Самыми частыми гостями в Израиле стали американцы - оттуда прилетели 147 тысяч граждан, на втором месте - французы (37,3 тысячи туристов).

Из России в Израиль в этом году приехали 35,8 тысячи гостей, отмечает министерство.

Ранее заместитель управляющего директора группы компаний «Слетать.ру» Юлия Руденко в пресс-центре НСН назвала средний чек тура по России на период весна-лето.

