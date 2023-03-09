Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию
В Минэкономразвития рекомендовали россиянам не посещать Грузию, где продолжаются акции протеста оппозиции.
Тем, кто уже находится на территории республики, ведомство посоветовало избегать посещения людных мест. В частности, речь идет о центрах Тбилиси и Батуми.
Пресс-служба ведомства уточнила, что туристы могут обратиться в ассоциацию «Турпомощь». Путешествующим индивидуально помогут в секции интересов России при посольстве Швейцарии.
В Грузии прошли масштабные акции протеста против принятия закона об иностранных агентах. Полиция применяла водомет и слезоточивый газ, десятки демонстрантов задержаны.
После столкновений под стенами парламента власти республики приняли решение отозвать законопроект об иноагентах. Ранее он был принят в первом чтении, передает НСН.
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