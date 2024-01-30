Россияне заняли первое место по визитам в Грузию в 2023 году

Такой показатель составляет 23,2% от общей численности иностранных туристов в Грузии в 2023 году. На втором месте (21,4%) – граждане Турции, на третьем – Армении (13,5%). Всего в Грузию в прошлом году осуществлено 5,1 миллиона визитов резидентами иностранных государств, что на 30,9% больше показателя 2022 года.

Отмечается, что каждый российский турист потратил в Грузии около 800 долларов.

Ранее сообщалось, что отдых в санаториях РФ в 2024 году подорожал на 10–30%. Отмечается, что стоимость растет из-за нехватки здравниц на фоне высокого спроса. Так, туристы стараются забронировать санатории хорошего уровня, а их доля в стране не превышает 20%, отмечает RT.

