Россияне заняли первое место по визитам в Грузию в 2023 году
Грузию в 2023 году посетили 1,2 миллиона россиян, сообщает Национальная служба статистики Грузии.
Такой показатель составляет 23,2% от общей численности иностранных туристов в Грузии в 2023 году. На втором месте (21,4%) – граждане Турции, на третьем – Армении (13,5%). Всего в Грузию в прошлом году осуществлено 5,1 миллиона визитов резидентами иностранных государств, что на 30,9% больше показателя 2022 года.
Отмечается, что каждый российский турист потратил в Грузии около 800 долларов.
Ранее сообщалось, что отдых в санаториях РФ в 2024 году подорожал на 10–30%. Отмечается, что стоимость растет из-за нехватки здравниц на фоне высокого спроса. Так, туристы стараются забронировать санатории хорошего уровня, а их доля в стране не превышает 20%, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru