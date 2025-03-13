Россияне стали вдвое чаще летать в Китай
Россияне в первые два месяца 2025 года стали ездить на китайский остров Хайнань в два раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Островок» в марте 2025 года.
Рост интереса россиян к Хайнаню увеличивается благодаря наличию прямых рейсов и разнообразию доступных направлений.
Также лидер по числу бронирований – Санья, который известен своими пляжами, экзотической природой и развитой туристической инфраструктурой. Спрос на отдых в этом городе у россиян вырос в два раза.
Также в пятерку самых популярных городов у российских туристов вошли Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания коллегии ведомства сообщил, что туристы стали на 10% чаще путешествовать по России, число иностранных туристов выросло за год на 35%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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