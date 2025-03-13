Россияне стали вдвое чаще летать в Китай

Также лидер по числу бронирований – Санья, который известен своими пляжами, экзотической природой и развитой туристической инфраструктурой. Спрос на отдых в этом городе у россиян вырос в два раза.

Также в пятерку самых популярных городов у российских туристов вошли Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания коллегии ведомства сообщил, что туристы стали на 10% чаще путешествовать по России, число иностранных туристов выросло за год на 35%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».