Силуанов пошутил, что «ни за что не платит» в Китае
Глава Минфина России Антон Силуанов пошутил, что ни за что не платит в Китае. Об этом он заявил журналисту Life Александру Юнашеву.
Корреспондент посетовал на трудности с платежами с помощью банковской карты и спросил министра, чем он расплачивается в КНР, пишет RT.
«А я вообще ни за что не плачу», - поделился Силуанов.
После вопроса «За вас платят наши налоги?» Силуанов засмеялся. В свою очередь, глава «Роснефти» Игорь Сечин уточнил: «Наши налоги».
Ранее Силуанов и Сечин прибыли в Китай в составе российской делегации, сопровождающей президента РФ Владимира Путина на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.
