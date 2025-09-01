Глава Минфина России Антон Силуанов пошутил, что ни за что не платит в Китае. Об этом он заявил журналисту Life Александру Юнашеву.

Корреспондент посетовал на трудности с платежами с помощью банковской карты и спросил министра, чем он расплачивается в КНР, пишет RT.

«А я вообще ни за что не плачу», - поделился Силуанов.

После вопроса «За вас платят наши налоги?» Силуанов засмеялся. В свою очередь, глава «Роснефти» Игорь Сечин уточнил: «Наши налоги».

Ранее Силуанов и Сечин прибыли в Китай в составе российской делегации, сопровождающей президента РФ Владимира Путина на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.

