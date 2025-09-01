«Долгожительство – это очень многофакторная вещь, влияет и качество медицины, и уровень диспансеризации, вопросы питания, вредных привычек, включая курение и алкоголь. Не очень только ясно, почему абхазы всегда жили по сто лет, а на Алтае другие цифры. Я лично считаю, что это генетика. Ученые понимают, что генетика – это основа. Если у вас кто-то из близких родственников прожил до ста лет, ваши шансы дожить до ста лет в 17 раз выше, чем у тех, у кого таких родственников нет. По разным исследованиям, генетика влияет на 60%. Я смотрю на практике, что сегодня большинство болезней просто генетически предопределены. Медицина, конечно, влияет, но все больше ученые ищут причину в предрасположенностях. Кто-то может курить и пить, но ему ничего не будет, а если генетика, то риски гораздо выше», - пояснил он.

Мясников отметил, что наличие гор не является главным секретом долголетия.

«Сама по себе высота гор ничего не значит. Это обычно вековая изоляция семей. Люди женятся друг на друге, не выходят за пределы области, внук одного долгожителя женится на внучке другого долгожителя», - добавил он.

Ранее врач кардиолог, гериатр Юрий Конев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» раскрыл секреты долголетия. Среди них он назвал достаточный сон, двигательную активность и разнообразное питание.

